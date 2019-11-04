Не менее восьми человек погибли при взрыве в афганской провинции Баглан

ТАСС, 4 ноября. Как минимум восемь гражданских лиц погибли при взрыве бомбы в афганской провинции Баглан, расположенной на северо-востоке страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на заявление представителя местной полиции.

По его словам, взрывное устройство было заложено на обочине одной из наиболее оживленных дорог в населенном пункте Данад-э-Шахбуддин. Шесть местных жителей получили осколочные ранения. Они доставлены в госпиталь.

Ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.