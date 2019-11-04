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В Минобороны Армении заявили, что военная база РФ в Гюмри укрепляется по всем направлениям

Речь идет о военной базе № 102

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Российская военная база, расположенная в армянском городе Гюмри, расширяет свой потенциал как в плане модернизации вооружений, так и с точки зрения материально-технического обеспечения. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в парламенте глава Минобороны республики Давид Тоноян.

"Российская 102-я военная база, которая дислоцирована в Армении, модернизируется с точки зрения вооружений и расширяет материально-техническое обеспечение. Планируется также улучшить бытовые условия военнослужащих", - отметил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Гюмри проинспектировал 102-ю базу, заявив, что ее потенциал будет увеличен.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

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АрменияРоссия
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