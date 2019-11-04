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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Замглавы МИД Ирана примет участие в конференции по нераспространению в Москве

Аббас Арагчи на панельной дискуссии расскажет о последних событиях, связанных с иранской ядерной сделкой

ТЕГЕРАН, 4 ноября /ТАСС/. Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи отправится в Россию для участия в Московской конференции по нераспространению, которая пройдет 7-9 ноября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба посольства Ирана в РФ.

"Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам примет участие в конференции, где на панельной дискуссии, посвященной атомной программе Ирана, расскажет о последних событиях, связанных с [иранской] ядерной сделкой", - говорится в сообщении посольства.

Конференция по нераспространению пройдет в Москве 7-9 ноября. Она будет проводиться российской неправительственной организацией "Центр энергетики и безопасности" совместно с Министерством иностранных дел России. Как ожидается, в этом году для обсуждения наиболее актуальных вопросов ядерной проблематики в Москве соберутся около 250 экспертов из 40 стран мира и профильных международных организаций.

В 2015 году Тегеран согласовал с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией Совместный всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Будущее соглашения оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран объявил о постепенном отказе от выполнения части обязательств по ядерной сделке.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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