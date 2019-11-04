Саммит "АСЕАН+3" признал важность развития сотрудничества в борьбе с терроризмом в регионе

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китай, Республика Корея и Япония ("АСЕАН+3") признали важность укрепления стратегического доверия в регионе и сотрудничества в борьбе с терроризмом. Об этом было объявлено в понедельник по итогам 22-го саммита "АСЕАН+3" в Бангкоке.

Лидеры "АСЕАН+3" обсудили перспективы развития блока. Они поддержали реализацию так называемой чиангмайской инициативы - многостороннего механизма валютного обмена, запущенного в 2010 году. На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в области наращивания потенциала мелких, малых и средних предприятий, а также цифровой экономики и "умных городов".

Была также затронута тема социально-культурного сотрудничества, в частности в области развития человеческого капитала, международного обмена, охраны окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями и инфекционными заболеваниями. "В этой связи на саммите призвали укреплять сотрудничество с АСЕАН через вновь созданные в этом году центры ассоциации, в частности Центр исследований и диалога по устойчивому развитию организации (ACSDSD)", - отмечается в заявлении.

На встрече был представлен сайт, созданный с целью повышения информированности общественности о деятельности "АСЕАН+3".

Кроме того, участники совещания обменялись мнениями о региональных событиях, таких как ситуация на Корейском полуострове, предстоящий юбилейный саммит АСЕАН - Республика Корея и первый саммит Меконг - Республика Корея, который пройдет в конце ноября, а также реализация целей в области устойчивого развития ООН до 2030 года.