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Акции протеста в Ираке

В Иране заявили, что США и Израиль пытаются воспользоваться протестами на Ближнем Востоке

Официальный представитель правительства исламской республики Али Рабии указал "на особую важность ситуации в Ираке для Тегерана"

ТЕГЕРАН, 4 ноября. /ТАСС/. США, Израиль и ряд государств региона пытаются воспользоваться акциями протеста, которые проходят в странах Ближнего Востока. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Данные разведки показывают, что США, Израиль и некоторые страны региона пытаются использовать волну протестов в своих интересах, ведут пропаганду и стремятся рассказать народу ложную информацию", - приводит его слова пресс-служба кабинета министров. Рабии добавил, что "демонстранты в Ираке требуют экономических реформ и правительство в Багдаде должным образом реагирует на это".

Он также указал "на особую важность ситуации в Ираке для Тегерана". "Наши страны связаны друг с другом исторически и культурно", - отметил Рабии.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли свыше 250 человек, 11 тысяч получили ранения.

Консульство Ирана в Кербеле выступило с призывом к соотечественникам отказаться от посещения Ирака, в том числе от паломничества к святым местам ислама.

Теги
СШАИранИракИзраильАкции протеста в Ираке
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