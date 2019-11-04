Правительство Ирака осудило нападение на консульство Ирана в Кербеле

ТАСС, 4 ноября. Совет министров Ирака выступил с осуждением попытки нападения на консульство Ирана в городе Кербеле, в результате чего погибли несколько мирных граждан. Об этом говорится в распространенном в понедельник специальном заявлении иракского МИД.

В нем указывается, что "Ирак привержен принципу неприкосновенности дипмиссий и выражает надежду, что инцидент у посольства Исламской Республики Иран в Кербеле не повлияет на дружественные и добрососедские отношения" между Багдадом и Тегераном. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, "безопасность дипломатических миссий и консульств является красной линией, которую никому нельзя пересекать, и органы безопасности приняли все меры для предотвращения нарушений".

Минувшим вечером группа агрессивно настроенных лиц попыталась проникнуть на территорию иранского консульства в Кербеле, но получила отпор со стороны сил безопасности, охранявших дипломатическое представительство. В результате столкновений, по данным местных медработников, как минимум три иракца погибли. Пострадали не менее 20 человек, в том числе 17 силовиков. Непосредственно перед нападением на здание консульства сотни манифестантов окружили его и потребовали "прекратить вмешательство Тегерана во внутренние дела Ирака".

В связи с этим консульство исламской республики в Кербеле выступило с заявлением, призвав своих соотечественников отказаться от посещения Ирака, в том числе от паломничества к святым местам ислама, расположенным, в частности, в этом городе.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли свыше 250 человек, 11 тыс. получили ранения.