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СМИ: молдавские правоохранители проводят обыски в Высшей судебной палате

Обыски проводятся в кабинете судьи Олега Стерниоалэ

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии проводят обыски в здании Высшей судебной палаты, информирует во вторник молдавский телеканал TV8.

"В эти минуты обыски проводятся в кабинете судьи Олега Стерниоалэ", - говорится в сообщении. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур обещал журналистам представить все подробности после завершения следственных мероприятий, отмечается в нем.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. После этого олигарх и приближенные к нему люди покинули страну. Новые власти развернули масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, в ходе которой депутатского иммунитета лишены и задержаны ряд депутатов, а также полицейские, судьи и другие госслужащие.

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Молдавия
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