Президент Ливана заявил о готовности к диалогу с участниками протестов

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун заявил в понедельник о необходимости диалога с представителями протестного движения, охватившего страну.

"Конструктивный диалог важен для прихода к взаимопониманию по повестке тех требований, которые выдвигают демонстранты", - цитирует пресс-служба заявление президента на встрече во дворце Баабда со специальным координатором ООН по Ливану Яном Кубишем.

Коснувшись задач, стоящих перед будущим правительством, глава государства отметил, что новый кабинет вплотную займется расследованием коррупционных дел. По его словам, это коснется всех эшелонов власти.

24 октября президент Аун уже выступал с инициативой по установлению диалога с участниками массовых протестов. Он выразил готовность лично встретиться с митингующими и выслушать их требования. Однако предложение главы государства было отклонено демонстрантами.

Президент проводит сейчас консультации с парламентскими фракциями относительно будущего состава кабинета. Как ожидается, поручение возглавить его будет дано и.о. премьер-министра Сааду Харири, который ушел в отставку 29 октября.

Демонстранты, призвавшие к проведению в Ливане новой всеобщей забастовки, добились относительного успеха. Они сумели перегородить автострады к северу и югу от столицы, однако госучреждения и банки не прекратили работу.