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Военная операция Турции на севере Сирии

Турецкий военный погиб на севере Сирии при разминировании

Солдат ВС проводил разминирование территорий, на которых проходили боевые действия

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Турецкий военнослужащий погиб в районе проведения турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Demiroren со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

По его данным, солдат ВС республики погиб в результате взрыва при проведении работ по разминированию территорий, на которых проходили боевые действия.

С 9 октября на севере Сирии находятся подразделения турецкой армии. Первоначально Анкара объявила о проведении там операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. В ходе этой кампании Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айном и Телль-Абъядом.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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