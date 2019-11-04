Минобороны Нидерландов подтвердило гибель 70 человек при атаке в Ираке в 2015 году

ГААГА, 4 ноября. /ТАСС/. Атака голландских истребителей по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Ираке в 2015 году привела к гибели около 70 человек, в том числе гражданских лиц. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Нидерландов.

"В общей сложности в результате атаки погибли около 70 человек, однако сколько именно гражданских лиц - остается непонятным, - отмечается в пояснительной записке ведомства, направленной национальному парламенту. - Число жертв оказалось выше, чем ожидалось в ходе ночного рейда, в связи с серией взрывов, последовавшей вслед за бомбардировкой".

Целью голландских истребителей являлся завод террористов по производству различных боеприпасов.

Ранее голландское правительство отказывалось предоставлять детали и предполагаемое число жертв атаки, произошедшей в ночь на 3 июня 2015 года в районе города Хаваджа, находившегося в тот момент в руках террористов. Решение о разглашении данных последовало вслед за тем, как Нидерландская телерадиовещательная корпорация опубликовала результаты собственного расследования, проведенного совместно с газетой NRC Handelsblad, которые свидетельствуют, что под Хаваджой погибло не менее 70 мирных граждан.

Голландские истребители F-16 принимали участие в международной миссии по борьбе с ИГ в период с 2014 по 2018 год. По данным Минобороны Нидерландов, за два года самолеты совершили в общей сложности 2,1 тыс. вылетов. Для осуществления бомбардировок в Иордании были размещены четыре основных и два запасных истребителя.