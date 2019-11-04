Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР угрозой всему региону

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил ракетные запуски КНДР, назвав их большой угрозой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом глава японского правительства заявил в понедельник, выступая на Восточноазиатском саммите.

"[Ракетные запуски] несут большую угрозу для безопасности всего региона, и я решительно их осуждаю", - приводит его слова агентство Kyodo.

КНДР на прошлой неделе осуществила новый ракетный запуск в сторону Японского моря. По данным японской береговой охраны, а также министерства обороны страны, ракеты КНДР не достигли территорий Японии или ее исключительной экономической зоны в Японском море.

Летом этого года Пхеньян возобновил активные ракетные испытания, а 2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.