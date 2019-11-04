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Зеленский подписал закон о сокращении числа судей Верховного суда Украины в два раза

Закон также распространяет так называемую люстрацию в отношении руководства ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали эти должности не менее года в период с 21 ноября 2013 по 19 мая 2019 года

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда (ВС) почти в два раза - до 100 человек. Об этом сказано в информации о статусе закона, размещенной на сайте Верховной рады.

"4 ноября закон возвращен с подписью президента", - сказано в сообщении.

Парламент Украины принял в целом этот закон 16 октября. Законом распускается действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сокращается количество ее членов с 16 до 12.

Закон также распространяет так называемую люстрацию (временный запрет занимать определенные должности) в отношении руководства ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали эти должности не менее года в период с 21 ноября 2013 по 19 мая 2019 года. Кроме того, вводится новый порядок формирования состава ВККС, а также ряд других новшеств.

Глава Верховного суда Валентина Данишевская ранее резко раскритиковала этот закон. По ее словам, сокращение количества судей ВС разрушает саму инстанцию и вовсе не является судебной реформой. Она подчеркивала, что на Украине не хватает 2 тыс. судей, около 15 судов вообще не работают. Сокращение судейского корпуса, по словам Данишевской, приведет к тому, что граждане еще дольше будут ждать оглашения вердиктов судов.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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