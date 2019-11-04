Судью Высшей судебной палаты Молдавии задержали по подозрению в отмывании денег

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Судья Высшей судебной палаты Молдавии Олег Стерниоалэ задержан в понедельник по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом информирует Прокуратура по борьбе с коррупцией республики на своей странице в Facebook.

"Совместно с сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией 4 ноября были проведены обыски дома и на рабочем месте судьи Высшей судебной палаты Олега Стерниоалэ. Он был задержан на 72 часа", - говорится в сообщении.

Прокуроры заинтересовались доходами судьи и его родственников, которые в определенный период заработали 7 млн леев (около $400 тыс.), а также сделали приобретения на сумму около 13,8 млн леев (около $790 тыс.).

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. После этого олигарх и приближенные к нему люди покинули страну. Новые власти развернули масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, в ходе которой депутатского иммунитета лишены и задержаны ряд депутатов, а также полицейские, судьи и другие госслужащие.