Джонсон: доклад об "угрозе" РФ британской демократии будет опубликован не ранее декабря

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Парламентский доклад о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для британской демократии, вряд ли будет опубликован до середины декабря. Об этом сообщило в понедельник агентство Press Association со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Есть процедура, которую доклады наподобие этого должны пройти прежде, чем будут опубликованы. Члены комитета [парламента] хорошо информированы об этом", - сказал пресс-секретарь. Таким образом, делает вывод агентство, доклад не будет представлен парламенту в течение предстоящих двух дней, после чего Палату общин распустят в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

На прошлой неделе бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинил Джонсона в том, что тот противодействует преданию гласности доклада. Он был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности, который возглавляет экс-генпрокурор, и направлен 17 октября на Даунинг-стрит. Грив обратил внимание на то, что обычно этот процесс занимает 10 дней.

Бывший британский премьер-министр (2016-2019) Тереза Мэй не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в демократические процессы в Соединенном Королевстве. Несмотря на это, комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту потребовал от американских социальных сетей предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли Москва в проведение референдума по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) в 2016 году. Компания Facebook заявила на это, что РФ в преддверии плебисцита разместила рекламу в общей сложности на 97 центов, а ее технический директор Майк Шрепфер назвал эти расходы "практически нулевыми".

Москва на все подобные обвинения последовательно отвечает, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.