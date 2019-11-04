Литва закупит в США военные вертолеты Black Hawk без вооружения

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Военные вертолеты Black Hawk, которые Литва намерена закупить в США для своих военно-воздушных сил, будут поставлены заказчику без вооружения. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр обороны балтийской республики Раймундас Кароблис.

"Боевые вертолеты с оснащением стоили бы намного дороже, но мы можем установить на них обычное вооружение, пулеметы и подобное оружие для самозащиты и элементарной поддержки с воздуха", - сказал он журналистам.

Для Литвы, по словам министра, прежде всего, "важно обеспечить выполнение отчасти гражданских, логистических и поисково-спасательных функций, включая поддержку миссии воздушной полиции НАТО". Миссия по патрулированию в воздушном пространстве стран Балтии осуществляется по ротации членами альянса с литовской авиабазы Зокняй. "На деле, - сказал Кароблис, - именно военные вертолеты обеспечивают с воздуха гражданские функции тушения пожаров, срочную транспортировку донорских органов, поиск людей".

Соглашение о приобретении Black Hawk Литва планирует подписать до конца 2020 года. Согласно планам, будет закуплено шесть новых машин, за которые придется заплатить около €300 млн. На вооружение литовской армии они могут быть поставлены к концу 2024 года.

В настоящее время вертолетный парк ВВС Литвы состоит из трех машин семейства Dauphin производства франко-германской компании Eurocopter, закупленных за €52 млн, и трех вертолетов российского производства Ми-8. Летный ресурс российских машин находится на исходе.