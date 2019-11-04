СМИ: полиция Гонконга задержала за участие в беспорядках более 300 человек за три дня

ТАСС, 4 ноября. Полиция Гонконга с 1 по 3 ноября задержала 325 человек за незаконные и насильственные действия в ходе уличных беспорядков. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, всего были задержаны 247 мужчин и 78 женщин в возрасте от 14 до 54 лет за участие в незаконных собраниях, противозаконное ношение масок, владение нелегальным оружием и порчу имущества.

В ходе операций по задержанию 12 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Отмечается, что у задержанных было изъято более 180 взрывных устройств, а также перцовые баллончики, телескопические дубинки и другие опасные предметы.

2 ноября сообщалось о задержании 200 человек.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.