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Brexit

Опрос: британские консерваторы сохраняют отрыв от лейбористов перед досрочными выборами

За Либерально-демократическую партию голоса намерены отдать от 15 до 20% опрошенных

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Британская правящая Консервативная партия сохраняет отрыв от оппозиционной Лейбористской партии в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных выборов. Об этом свидетельствует опубликованная в понедельник агентством Reuters сводная таблица, которая включает в себя сразу девять опросов общественного мнения.

Наибольший разрыв между консерваторами и лейбористами демонстрирует социологическое исследование, проведенное компанией Ipsos MORI - оно составляет 17 процентных пунктов (п.п.). Наименьшее демонстрирует опрос, осуществленный компаний ICM - всего 7 п.п.

За Либерально-демократическую партию Великобритании голоса намерены отдать от 15 до 20% опрошенных, за новую партию Brexit, которая сейчас не представлена в парламенте, - от 9 до 13% респондентов.

Досрочные выборы пройдут в Соединенном Королевстве 12 декабря. С их помощью премьер-министр Борис Джонсон намерен попытаться вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. Глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсон согласился.

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