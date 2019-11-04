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Число претендентов на пост спикера Палаты общин сократилось до пяти

В следующий этап выборов не вышли претенденты, набравшие менее 5% голосов депутатов

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Число претендентов на пост спикера Палаты общин британского парламента сократилось с семи до пяти. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в понедельник в нижней палате законодательного органа королевства первого этапа выборов.

Согласно процедуре, в следующий этап не вышли претенденты, набравшие менее 5% голосов депутатов. Ими стали лейборист Мэг Хиллиер (10 голосов) и консерватор Эдвард Ли 13 (голосов). В дальнейшей борьбе примут участие лейбористы Рози Винтертон (46), Крис Брайант (98), Харриет Харман (72), Линдсей Хойл (211) и консерватор Элеанор Лэйнг (113). Всего голосовали 562 депутата.

Окончательные результаты станут известны позднее в понедельник, а новый спикер придет на смену Джону Беркоу, который занимал этот пост в течение 10 лет и по собственному желанию ушел в отставку 31 октября.

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