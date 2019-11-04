Суд Парижа осудил на девять лет радикала, планировавшего нападение на туристов из США и РФ

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа пересмотрел в понедельник решение суда низшей инстанции в отношении радикального исламиста Жосуама Планеля, посчитав необходимым увеличить срок его наказания с семи до девяти лет тюрьмы. Об этом сообщило AFP по сведениям, полученным из суда.

Планель, как он сам признал, намеревался в 2016 году совершить террористическое нападение на "американских и российских туристов, а также туристов-евреев" в исторической крепости города Каркасон (департамент Од, юг страны). Апелляция на прежнее решение суда от 2018 года была подана французской прокуратурой, посчитавшей назначенный срок недостаточным. Теперь, также по ее инициативе, суд посчитал необходимым, чтобы по окончании срока экстремист в течение пяти лет находился под юридическим контролем.

Молодой человек был задержан в июне 2016 года на железнодорожном вокзале города Каркасон. При нем был найден нож и тяжелый молоток. По данным следствия, теракт был спланирован после того, как Планель убедился, что у него нет возможности перебраться из Франции в Сирию и примкнуть там к радикальным исламистским боевым группировкам. Спецслужбами за десять дней до ареста были перехвачены сообщения в мессенджере Telegram, направленные сообщнику в Сирии - именно в них в качестве целей указывались туристы из России и США.

Планель происходит из расположенного в южном департаменте Эро небольшого города Люнель, печально известного во Франции тем, что из него воевать в Сирию уехали не менее двух десятков радикалов. Сам мужчина принял ислам в 2014 году под влиянием одного из своих друзей детства. Спецслужбы обратили внимание на Планеля, когда заметили, что он часто посещает интернет-сайты джихадистской пропаганды. Когда в 2015 году в Париже радикальными исламистами были совершены крупные теракты, французские юридические органы запретили ему покидать город Люнель.