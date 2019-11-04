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Суд разрешил передачу прокуратуре штата Нью-Йорк налоговых деклараций Трампа

Апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, который отклонил попытку адвокатов президента США запретить предоставлять его налоговые декларации за период с 2011 года

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Второго округа США в понедельник разрешил передачу прокуратуре штата Нью-Йорк налоговых деклараций президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press, отметив при этом, что Апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, который отклонил попытку адвокатов Трампа запретить предоставлять его налоговые декларации за период с 2011 года. Адвокаты Трампа ссылались на то, что президент обладает иммунитетом в случае, когда разбирательство дела проводит прокуратура одного штата.

Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых выплатах Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Политические оппоненты Трампа еще со времени предвыборной кампании 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации, но Трамп под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле он заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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