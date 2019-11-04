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Посол Иордании вернется в Израиль в ближайшие дни

Ранее страны достигли соглашения о передаче ответственности за двух арестованных Израилем иорданцев службам безопасности Иордании

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Иордания вернет своего посла в Израиль в обозримом будущем. Об этом сообщила в понедельник канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Иордания вернет своего посла в Израиль в ближайшие дни после того, как было достигнуто соглашение между двумя странами о передаче ответственности за двух арестованных Израилем иорданцев службам безопасности Иордании", - говорится в сообщении. В канцелярии указали, что глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат "договорился об условиях трансфера [задержанных подданных королевства] со своим иорданским коллегой" во время визита в Амман. Израиль рассматривает отношения с Иорданией как "краеугольный камень региональной стабильности", отметили в канцелярии Нетаньяху.

Двое подданных Иордании были задержаны израильскими властями 20 августа и 2 сентября на пограничных переходах при проезде на Западный берег реки Иордан по подозрению в причастности к террористической деятельности. Они находятся под административным арестом.

Теги
ИорданияИзраильНетаньяху, Биньямин
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