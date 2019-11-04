В борьбе за пост спикера Палаты общин остались четыре кандидата

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Четыре кандидата остались в борьбе за пост спикера Палаты общин британского парламента. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в понедельник второго этапа выборов.

Согласно процедуре, в следующий круг тайного голосования не вышел претендент, набравший меньше всего голосов. Им стала лейборист Рози Винтертон, которая получила 30 голосов своих коллег.

Между тем свои позиции еще больше укрепил лейборист Линдсей Хойл, который занимал пост старшего заместителя спикера с 2010 года. Во втором туре голосования он получил 244 голосов. Для того, чтобы быть провозглашенным спикером, ему нужно заручиться поддержкой как минимум 50% депутатов, то есть получить дополнительно 30-40 голосов.

За ним идет еще один вице-спикер, консерватор Элеанор Лэйнг (122). У лейбориста Крис Брайант 120 голосов у его коллеги по партии Харриет Харман - 59.

Окончательные результаты станут известны позднее в понедельник, а новый спикер придет на смену Джону Беркоу, который занимал этот пост в течение 10 лет и по собственному желанию ушел в отставку 31 октября.