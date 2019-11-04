В Швеции освобожден подозревавшийся в подготовке теракта выходец из Узбекистана

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Шведское правительство приняло решение о депортации из королевства приговоренного ранее к семилетнему тюремному заключению за подготовку теракта и финансирование терроризма 46-летнего гражданина Узбекистана, сообщает в понедельник агентство ТТ. Между тем осужденный, содержавшийся в полиции безопасности СЕПО, в настоящее время освобожден из-под стражи, поскольку считается, что на родине для него существует угроза жизни.

Слушания по делу о подготовке террористических преступлений проходили в январе - феврале, обвинения были предъявлены шести задержанным. Трое из них подозревались в приобретении и хранении химикатов и оборудования. Все шестеро также обвинялись в нарушении закона о финансировании терроризма, но они отрицали свою вину. Пятеро обвиняемых в возрасте от 30 до 46 лет - граждане Узбекистана, еще один - гражданин Киргизии.

Окружной суд в марте признал доказанными контакты 46-летнего подозреваемого с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также приобретение им химикатов и вынес решение о его виновности в подготовке теракта, приговорив к семи годам заключения. Однако апелляционный суд в июне не утвердил постановление суда первой инстанции и снял с узбекского гражданина обвинения в подготовке теракта, при этом признав его виновным в финансировании терроризма. После этого подсудимый был помещен в изолятор СЕПО, которая собиралась депортировать его как представляющего угрозу национальной безопасности. Однако это намерение полиции было обжаловано, и только сейчас правительство приняло окончательное решение по этому вопросу.

В конце октября кабинет также принял решение о высылке шестерых радикальных исламистов, задержанных этой весной в ходе спецопераций СЕПО. В настоящее время они также выпущены на свободу. Апелляционный суд по делам миграции установил, что существуют препятствия для депортации, так как эти лица "рискуют стать жертвами преследований в своей стране". Однако правительство отмечает, что оно активно работает над устранением препятствий в этом отношении.