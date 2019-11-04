США не планируют откладывать учения Vigilant Ace с Республикой Корея

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Республика Корея не планируют откладывать проведение совместных учений авиации Vigilant Ace. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Пентагона подполковник Дэвид Истберн.

"Планов пропустить предстоящие совместные учения нет. Мы проводим совместные учения авиации по плану", - сказал он.

Ранее агентство Yonhap сообщило о том, что Вашингтон и Сеул могут отложить учения, которые обычно проходят в декабре, чтобы поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. По этим данным, военные ведомства обеих стран "разделяют понимание" по поводу отсрочки маневров Vigilant Ace, однако окончательное решение будет принято после ежегодных консультаций министров обороны, которые должны состояться позднее в этом месяце.

Как отмечало агентство, Сеул и Вашингтон отменили несколько учений с прошлого года, поскольку совместные маневры двух стран, как правило, рассматриваются в Пхеньяне как провокация. Власти КНДР неоднократно призывали Южную Корею прекратить военные учения с США, отмечая при этом, что они вредят диалогу между Пхеньяном и Сеулом.

12 июня 2018 года в Сингапуре президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Согласно ей, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года безрезультатно закончился второй саммит США и КНДР в Ханое.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Государственном департаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.