Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Ираке

СМИ: в Багдаде в акциях протеста погибли три человека

Пострадали более 150 человек

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, свыше 150 пострадали в понедельник в акциях протеста в Багдаде. Об этом сообщил парламентский комитет по правам человека, передает иракское издание "Мауазин ньюс".

В понедельник поступила информация о том, что силы безопасности открыли огонь по демонстрантам на улице Эр-Рашид в центральном районе столицы. Сообщалось о не менее пяти погибших. "Применение силы, огнестрельного оружия и газа против участников акций - опасные меры, которые являются явным подавлением свободы слова и выражения мнений, признанной иракской конституцией", - заявила в этой связи представитель комитета Юсра Раджаб. Накануне премьер-министр страны Адель Абдель Махди заявил о правомочности применения силы против "отступников закона".

Между тем в Багдаде и других городах страны продолжается бессрочная акция гражданского неповиновения. Тысячи человек блокируют улицы и проспекты столицы, жгут покрышки. По последним данным Высшей комиссии по правам человека, с 1 октября в стране погибли свыше 260 человек, число пострадавших составляет 12 тыс. человек. "Участие армии в защите протестующих позволило в понедельник сократить возможные потери", - говорится в заявлении комиссии.

Канцелярия премьер-министра распространила в понедельник заявление с предупреждением об угрозе разрушения моста Аль-Джумхурия, ведущего к "зеленой зоне" - тщательно охраняемому району столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. "Сжигание протестующими резиновых покрышек на мосту привело к дефектам несущих конструкций, в результате чего мост может в любой момент рухнуть", - говорится в коммюнике.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
Реклама на ТАСС
США не планируют откладывать учения Vigilant Ace с Республикой Корея
Ранее агентство Yonhap сообщило, что Вашингтон и Сеул могут отложить учения, которые обычно проходят в декабре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС