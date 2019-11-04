СМИ: в Багдаде в акциях протеста погибли три человека

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, свыше 150 пострадали в понедельник в акциях протеста в Багдаде. Об этом сообщил парламентский комитет по правам человека, передает иракское издание "Мауазин ньюс".

В понедельник поступила информация о том, что силы безопасности открыли огонь по демонстрантам на улице Эр-Рашид в центральном районе столицы. Сообщалось о не менее пяти погибших. "Применение силы, огнестрельного оружия и газа против участников акций - опасные меры, которые являются явным подавлением свободы слова и выражения мнений, признанной иракской конституцией", - заявила в этой связи представитель комитета Юсра Раджаб. Накануне премьер-министр страны Адель Абдель Махди заявил о правомочности применения силы против "отступников закона".

Между тем в Багдаде и других городах страны продолжается бессрочная акция гражданского неповиновения. Тысячи человек блокируют улицы и проспекты столицы, жгут покрышки. По последним данным Высшей комиссии по правам человека, с 1 октября в стране погибли свыше 260 человек, число пострадавших составляет 12 тыс. человек. "Участие армии в защите протестующих позволило в понедельник сократить возможные потери", - говорится в заявлении комиссии.

Канцелярия премьер-министра распространила в понедельник заявление с предупреждением об угрозе разрушения моста Аль-Джумхурия, ведущего к "зеленой зоне" - тщательно охраняемому району столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. "Сжигание протестующими резиновых покрышек на мосту привело к дефектам несущих конструкций, в результате чего мост может в любой момент рухнуть", - говорится в коммюнике.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками.