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Экс-посол США в Киеве считает, что ее уволили из-за Луценко и Джулиани

Мари Йованович рассказала, что в 2018 году "украинское должностное лицо высокого ранга" предупредило ее о необходимости держаться настороже

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович убеждена, что ее увольнения добивались экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, адвокат президента США Рудольф Джулиани, а также его партнеры Лев Парнас и Игорь Фруман. Об этом свидетельствует обнародованная в понедельник стенограмма показаний, которые Йованович дала ранее под присягой специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса. Документ был опубликован с купюрами этим комитетом, в котором Йованович 11 октября выступила в закрытом режиме.

По словам Йованович, примерно в феврале 2018 года "украинское должностное лицо высокого ранга" предупредило ее о необходимости держаться настороже. "Ну, я имею в виду, он, по существу, сказал, причем в некоторых подробностях, что были двое лиц из Флориды, г-н Парнас и г-н Фруман, которые работали с... Джулиани, и что они организовывали встречи для г-на Джулиани с г-ном Луценко. И они были заинтересованы в том, чтобы пост занимал другой посол. Думаю, в связи с тем, что они хотели заниматься бизнесом на Украине или дополнительным бизнесом", - сказала дипломат американским законодателям.

Согласно данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, партнеры Джулиани - Парнас, Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа - нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнас и Фруман ранее были задержаны в аэропорту недалеко от Вашингтона. Залог для каждого из них установлен в размере $1 млн. Кукушкина взяли под стражу в штате Калифорния. Все трое являются выходцами из СССР. Парнас и Кукушкин родились на Украине, Фруман - в Белоруссии. Коррейа остается на свободе.

"Они пытались получить политическое влияние не только для финансовой выгоды, но и в политических интересах не менее одного иностранного официального лица - украинского чиновника, который добивался отставки посла США на Украине", - заявил 11 октября на пресс-конференции прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, Кукушкину и Коррейе - до пяти лет.

Информационное агентство Associated Press в сентябре передавало, что Парнас и Фруман выполняли указания Джулиани. По поручению Джулиани они будто добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Теги
УкраинаСШАЛуценко, Юрий ВитальевичДжулиани, Рудольф
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