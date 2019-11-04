Reuters: власти Украины уволят прокурора Кулика, расследовавшего деятельность сына Байдена

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Украины намерены уволить прокурора Константина Кулика, проводившего расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, и газовой компании Burisma. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что он встречался с Куликом, чтобы обсудить обвинения против Байденов.

Как указали источники Reuters, решение об увольнении Кулика было принято после того, как он не явился на экзамен, который должны были пройти все сотрудники офиса генерального прокурора Украины для того, чтобы сохранить свои должности. Отмечается, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уже уволил более 400 прокуроров, что составляет около трети от общего числа. Часть из них также отказались проходить экзамен, так как сочли его "чисткой", устроенной для укрепления контроля президента Украины Владимира Зеленского над прокуратурой.

По информации источников, Кулик не дал официальных объяснений пропуска экзамена, как это делали другие прокуроры. Ожидается, что он будет уволен к 31 декабря этого года или раньше.

Ранее в этом году Кулик представил отчет на семь страниц о деловой деятельности Хантера Байдена на Украине, отметили источники. Отмечается также, что Кулик был ответственным за расследование уголовного дела в отношении украинской газовой компании "Бурисма", в состав совета директоров которой Хантер Байден входил с 2014 по 2019 годы.

Агентству не удалось получить комментарий от Кулика.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора президента Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в попытке переизбраться на второй срок.