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Власти Испании намерены запретить нелегальные референдумы

И.о. премьера страны заявил, что "не стоит вестись на провокации сторонников независимости" Каталонии

МАДРИД, 5 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес хочет включить в уголовный кодекс (УК) страны статью за преступление, связанное с проведением незаконных референдумов. Соответствующее заявление генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) сделал в понедельник в ходе дебатов в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 10 ноября.

"Первое, что нужно знать, заключается в том, что кризис, который переживает Каталония, связан с сосуществованием, а не с независимостью, - сказал Санчес в ходе дебатов, которые транслировал телеканал 24 horas. - Нам нужно расширить пространство для диалога и уменьшить пространство конфронтации". Среди мер, которые предложил лидер ИСРП для урегулирования ситуации в регионе, он выделил "включение в уголовный кодекс преступления [связанного с созывом незаконного] референдума".

И.о. премьера выразил мнение, что "не стоит вестись на провокации сторонников независимости". В этой связи он считает, что решение кризиса требует "единства, пропорциональности и демократической твердости".

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроРеферендум о независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
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