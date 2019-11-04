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Перевозчик готов доказать непричастность своего танкера к загрязнению побережья Бразилии

Греческая компания Delta Tankers проводит консультации с юристами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 ноября. /ТАСС/. Греческая компания Delta Tankers, которой принадлежит танкер, предположительно, сбросивший нефть в океан у берегов Бразилии, готова предоставить доказательства, опровергающие подозрения правоохранителей. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo со ссылкой на заявление компании.

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"Delta Tankers обладает данными и документами, доказывающие непричастность ее судна [к разливу нефти и последующему загрязнению побережья Бразилии], однако запросов на ознакомление с ними до сих пор не поступало", - приводит телеканал фрагмент документа, в котором уточняется, что Федеральная полиция Бразилии не обращалась в связи с инцидентом ни к Министерству морского флота Греции, ни к компании напрямую. В связи с ущербом репутации Delta Tankers проводит консультации с юристами на предмет будущего общения с властями Бразилии, отмечает телеканал.

Как сообщили Globo в правоохранительных органах, все запросы в адрес компании поступят по линии Международной организации криминальной полиции (Интерпол). По утверждению перевозчика, вышедший 19 июля из Венесуэлы танкер благополучно добрался до пункта назначения в Малайзии, где произвел разгрузку заправленной нефти в полном объеме (около 1 млн баррелей). В пятницу Федеральная полиция Бразилии в связи с инцидентом провела в Рио-де-Жанейро обыски в офисах двух компаний, связанных с владельцем танкера.

Теги
БразилияГреция
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