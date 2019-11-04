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КНДР назвала доклад Госдепа по терроризму политической провокацией

Вашингтон неизменно продолжает проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, заявили в МИД Северной Кореи

ПХЕНЬЯН, 5 ноября. /ТАСС/. МИД КНДР назвал серьезной политической провокацией доклад Государственного департамента США о проблемах борьбы с терроризмом в мире за 2018 год, в котором утверждается, что КНДР продолжает оставаться страной-спонсором террористической деятельности. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовав комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства народной республики.

"МИД КНДР осуждает доклад США, наполненный всяческой ложью и фальсификациями, как серьезную политическую провокацию в отношении нашей страны, и полностью отвергает его, - подчеркивается в заявлении. - Это еще раз наглядно показывает, что Соединенные Штаты, испытывая к нашей республике врожденную антипатию, неизменно продолжают проводить враждебную политику в отношении КНДР".

По мнению официального представителя МИД КНДР, "в такой напряженный момент, когда корейско-американский диалог находится в тупиковой ситуации, США настойчиво пытаются по-прежнему клеить народной республике ярлык государства-спонсора терроризма, что является оскорблением и вероломством в отношении КНДР как партнера по диалогу". При этом в заявлении подчеркивается, что противостояние терроризму во всех его проявлениях является неизменной позицией Северной Кореи.

"Из-за такого подхода и позиции США окно возможностей для корейско-американского диалога сужается", - резюмировал официальный представитель МИД КНДР.

На минувшей неделе Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад по борьбе с терроризмом. В нем КНДР в очередной раз была включена в список стран-спонсоров терроризма. При этом в докладе Госдепа в 2019 году нет формулировки "опасные и злонамеренные", которые ранее использовались для характеристики действий Пхеньяна.

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