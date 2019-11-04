Власти Мексики пообещали всю необходимую помощь Аргентине

МЕХИКО, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором поможет Аргентине справиться с непростой экономической ситуацией. Об этом заявил в понедельник вечером по итогам встречи с мексиканским лидером в Мехико избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал помочь Аргентине во всем, что ей необходимо, - цитирует Фернандеса газета Milenio. - Мы обсудили связи между Мексикой и Аргентиной и необходимость углубить их в экономической и политической областях". В частности, по его словам, Буэнос-Айрес и Мехико могут развивать сотрудничество в таких сферах, как автомобильная промышленность и сельское хозяйство.

Фернандес, кандидат от левоцентристской оппозиции, победил на президентских выборах в Аргентине 27 октября. Политик вступит в должность главы государства 10 декабря.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. По официальным данным, в 2018 году она достигла 47,6%. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, инфляция по итогам 2019 года составит 57%, ВВП Аргентины сократится на 3,1%.