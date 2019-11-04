И.о. премьера Испании хочет запретить оправдание франкизма

МАДРИД, 5 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес обещает запретить оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (1892-1975). Соответствующее заявление генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) сделал во вторник в ходе дебатов в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 10 ноября.

"Мы сделали гигантский шаг с эксгумацией диктатора", - сказал Санчес, сообщив о планах внести в Уголовный кодекс положения, согласно которым оправдания фашизма, франкизма и тоталитаризма будут считаться преступлениями. И.о. премьера также заверил, что намерен "внести правовые изменения, чтобы распустить фонд Франсиско Франко".

24 октября останки диктатора были перенесены из монументального комплекса "Долина павших" близ Мадрида на кладбище Мингоррубио. Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен Франко, была поднята гранитная плита весом в 1,5 т, покрывающая могилу.

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Комплекс "Долина Павших" начали сооружать в 1940 году по приказу генерала Франко в память о погибших в гражданской войне. Работы по строительству, которые проводились силами заключенных, были завершены только в 1958 году.