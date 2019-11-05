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Reuters: Франция и КНР подпишут договор о "необратимости" Парижского соглашения по климату

Решение было озвучено на фоне заявления госсекретаря США Майкла Помпео, согласно которому Вашингтон в понедельник начал официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату

ТАСС, 5 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине подпишут соглашение, в которое войдет пункт о невозможности отмены Парижского соглашения по климату. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

"Документ, который будет подписан завтра, включает раздел о необратимости Парижского соглашения", - сказал источник из офиса президента Франции.

Решение, как отмечает Reuters, было озвучено на фоне заявления госсекретаря США Майкла Помпео, согласно которому Вашингтон в понедельник начал официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату. "Мы сожалеем об этом, и это лишь делает более необходимым сотрудничество Франции и Китая в сфере климата и охраны биоразнообразия", - прокомментировал заявление сотрудник Елисейского дворца.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

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