Япония считает, что КНДР в последнем пуске испытывала тот же тип новых ракет, что и ранее

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Баллистические ракеты малой дальности, запуск которых КНДР провела 31 октября, скорее всего были ракетами того же типа, которые Пхеньян уже испытывал в августе и сентябре 2019 года. Об этом во вторник журналистам сообщил министр обороны Японии Таро Коно.

"Мы считаем, что это были те же ракеты новой модификации, которые Северная Корея уже запускала 24 августа и 10 сентября", - приводит его слова агентство Kyodo.

31 октября Министерство обороны страны сообщило, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. По данным японской стороны, северокорейские ракеты не достигли территории Японии или исключительной экономической зоны страны в Японском море. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило, что КНДР провела очередные испытательные стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.