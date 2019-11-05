Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возобновление санкций США в отношении Ирана

Помпео считает, что санкции США вынудили руководство Ирана сократить расходы

Госсекретарь выразил надежду на то, что европейские союзники Вашингтона ужесточат политику в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что американские санкции нанесли серьезный ущерб Ирану и вынуждают его руководство сокращать расходы. Об этом госсекретарь заявил в понедельник в интервью телеканалу Fox Business.

По мнению госсекретаря, санкции "по-настоящему оказывают влияние" на Тегеран. Как отметил Помпео, США "следует продолжать оказывать давление" на Иран. "Меньше ресурсов стало у [ливанской шиитской партии] "Хезболлах", у некоторых шиитских формирований, мусульманским лидерам в Иране приходится принимать все более трудные решения относительно своего бюджета", - сказал он.

Госсекретарь США выразил надежду на то, что европейские союзники Вашингтона ужесточат политику в отношении Ирана. "Думаю, европейцам придется понять, что иранцы идут в неверном направлении", - сказал он. Помпео выступил с утверждением, что Тегеран пытается "вымогать средства у Европы и Запада". По его словам, "это вызывает озабоченность" у европейских союзников Вашингтона.

Ранее в понедельник Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности <...> выгодно использовать дипломатию".

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Возобновление санкций США в отношении Ирана
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Япония считает, что КНДР в последнем пуске испытывала тот же тип новых ракет, что и ранее
Последний запуск баллистических ракет Пхеньян произвел 31 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС