Помпео считает, что санкции США вынудили руководство Ирана сократить расходы

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что американские санкции нанесли серьезный ущерб Ирану и вынуждают его руководство сокращать расходы. Об этом госсекретарь заявил в понедельник в интервью телеканалу Fox Business.

По мнению госсекретаря, санкции "по-настоящему оказывают влияние" на Тегеран. Как отметил Помпео, США "следует продолжать оказывать давление" на Иран. "Меньше ресурсов стало у [ливанской шиитской партии] "Хезболлах", у некоторых шиитских формирований, мусульманским лидерам в Иране приходится принимать все более трудные решения относительно своего бюджета", - сказал он.

Госсекретарь США выразил надежду на то, что европейские союзники Вашингтона ужесточат политику в отношении Ирана. "Думаю, европейцам придется понять, что иранцы идут в неверном направлении", - сказал он. Помпео выступил с утверждением, что Тегеран пытается "вымогать средства у Европы и Запада". По его словам, "это вызывает озабоченность" у европейских союзников Вашингтона.

Ранее в понедельник Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности <...> выгодно использовать дипломатию".