Макрон: торговое соглашение Китая и США должно учитывать интересы других стран

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Торговое соглашение между Китаем и Соединенными Штатами должно учитывать интересы двух стран, а также их главных партнеров, включая Францию и другие страны Евросоюза. Об этом во вторник в Шанхае на церемонии открытия второй Китайской международной импортной выставки (CIIE) заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Существующая система международной торговли не способна урегулировать имеющиеся проблемы. Некоторые страны теперь прибегают к односторонности и закону джунглей. Я думаю, что не стоит так поступать. Это не выбор Франции, это не выбор Евросоюза", - сказал Макрон.

"В торговой войне победителей не бывает. Мы видим, что в торговой войне [между Китаем и США] нарастает конфликт между двумя главными мировыми экономическими державами", - продолжил президент Франции. "Мы надеемся, что в конечном итоге будет достигнуто хорошее соглашение с учетом интересов этих двух стран и их главных партнеров, включая Евросоюз", - резюмировал он.

Современный мир нуждается в усилении открытости Китая, чтобы вместе справляться с существующими угрозами и вызовами, добавил Макрон. "Сегодня перед нами стоят общие вызовы и угрозы, с которыми нам нужно справиться совместно. <…> Мы придаем важное значение китайской открытости для всего мира, а также признаем важность достижений Китая в своем развитии", - сказал Макрон. "Китай нуждается в открытости других стран, а весь мир нуждается в открытости Китая", - подчеркнул президент Франции.

По его словам, "Китай перестал быть базой производства дешевых товаров, страна стремительно развивает внутренний рынок и производство товаров с высокой добавленной стоимостью, занимает лидирующие позиции в мировой конкуренции". Макрон подчеркнул, что "во многих сферах, где Китай раньше казался отсталым, теперь он продвигается уверенно вперед", например, "в сфере искусственного интеллекта". "Китай уже дважды сокращал негативный список для иностранных инвесторов, а также отменил барьеры для создания совместных предприятий с иностранными компаниями", - указал французский лидер. "Мы выступаем за укрепление и усиление этих мер в Китае", - резюмировал он.