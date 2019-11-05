Военные США считают, что отстают в совершенствовании методов РЭБ

"Американские военнослужащие забыли основные правила РЭБ, поскольку проводящиеся учения нереалистично просты, это отмечают военные и гражданские эксперты, - говорится в публикации. - Даже когда специалистам радиоэлектронной борьбы позволяется вмешаться в работу частот и локаторов, им тут же приказывают прекратить тренировки". "Нам пора прекратить мечтать. Мы не можем игнорировать тот факт, что у плохих парней также есть глушилки", - приводит портал высказывания подполковника Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США Мэттью Пула.

По словам другого подполковника СТРАТКОМ Гари Лайка, солдаты зачастую забывают отключить мобильные телефоны, тем самым выдавая свое точное местоположение. Кроме того, подразделения не соблюдают такие базовые правила, как создание резервных каналов, если основной будет заглушен. "Мы абсолютно в этом проигрываем", - обратил внимание Лайк.

По мнению издания, такие противники, как Россия и Китай воспользуются недостатками. Проводящиеся учения, утверждает подполковник, имеют мало общего с реальными угрозами, с которыми могут столкнуться военнослужащие.