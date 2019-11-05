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Ситуация на Корейском полуострове

Трамп заявил, что США продолжат попытки денуклеаризации КНДР

Американский лидер подчеркнул, что намерен продолжать движение к совместной с Южной Кореей цели - "превращению Корейского полуострова в свободную от ядерного оружия зону мира"

СЕУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. США остаются привержены мирному процессу денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщила во вторник журналистам на брифинге представитель администрации президента Республики Корея Ко Мин Чжун, об этом говорится в письме, направленном лидером США Дональдом Трампом его южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину.

По ее словам, в послании Трамп подчеркнул, что "намерен продолжать движение к совместной с Сеулом цели - превращению Корейского полуострова в свободную от ядерного оружия зону мира".

В сообщении также отмечается, что Южная Корея и США продолжают предпринимать усилия для решения проблемы разделенных семей, члены которых оказались по разные стороны 38-й параллели после окончания Корейской войны 1950-1953 годов.

Трамп также выразил соболезнования Мун Чжэ Ину в связи со смертью его матери, отметив, что вместе с супругой Меланьей был "глубоко опечален" этим известием.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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