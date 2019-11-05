СМИ: власти Гонконга изучают возможность амнистии участников протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 ноября. /ТАСС/. Администрация Гонконга изучает возможность предоставления амнистии задержанным участникам протестных акций, однако только после завершения судебного процесса над ними. Об этом во вторник сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, речь не идет об автоматическом объявлении всеобщей амнистии - решения будут приниматься после рассмотрения дел в индивидуальном порядке.

Ранее глава местной администрации Кэрри Лам заявляла о недопустимости требований об освобождении участников уличных беспорядков без суда и следствия, поскольку это "идет вразрез с верховенством права". В то же время статья 48 Основного закона (гонконгская мини-конституция) предусматривает возможность решения вопроса о помиловании главой исполнительной власти уже осужденных правонарушителей или смягчении им наказания.

Освобождение задержанных участников протестных акций, среди которых много школьников и студентов, является одним из пяти требований антиправительственных демонстрантов. Ранее Кэрри Лам уже выполнила ключевое требование митингующих об отзыве законопроекта об экстрадиции подозреваемых в правонарушениях лиц в материковый Китай, который стал причиной массовых волнений, продолжающихся с начала лета.