Выборы в райсоветы в Гонконге могут отложить из-за протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 ноября. /ТАСС/. Намеченные на 24 ноября выборы депутатов районных советов в Гонконге могут быть отложены, если в этот день возникнет угроза новых массовых беспорядков. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные источники.

"Если участники голосования не смогут добраться до избирательных участков из-за хаоса в близлежащих районах или же некоторые кандидаты подвернутся нападками и преследованиям во время агитации, это поставит под сомнение справедливость выборов", - отметил источник.

В то же время, согласно местным законами, выборы могут быть отложены не более, чем на 14 дней.

С начала лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам раз и навсегда отказаться от этой инициативы, радикально настроенные сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма.