В Минобороны Турции заявили об уничтожении пяти членов Рабочей партии Курдистана в Ираке

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции нейтрализовали пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в результате воздушного удара по их позициям на севере Ирака. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Наши беспилотные летательные аппараты нанесли удар по скоплению террористов в районе Авашин на севере Ирака, ликвидировав пятерых членов РПК", - сообщается в коммюнике.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные операции в Ираке будут продолжены.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК в Северном Ираке, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.