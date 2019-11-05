В Руанде назначен новый глава МИД страны

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Руанды Поль Кагаме назначил новым главой МИД Венсана Бирута, который сменил на этом посту Ричарда Сезиберу. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление президентской канцелярии.

Ричард Сезибера уже длительное время не появлялся на публике, что связывали с его болезнью.

До нынешнего назначения Венсан Бирута занимал в правительстве Руанды пост министра природных ресурсов. До этого он находился на ряде ответственных постов, возглавлял Сенат. Он считается одним из наиболее опытных политиков современной Руанды.

Венсан Бирута также возглавляет Социал-демократическую партию, которая входит в правящую в Руанде коалицию.