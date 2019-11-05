Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России, если Соединенные Штаты откажутся поставить F-35. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

"Когда мы покупали [зенитные ракетные системы] С-400, мы ни у кого не спрашивали [разрешения], если мы примем [соответствующее] решение, то мы их купим", - ответил турецкий лидер на вопрос журналиста о возможности заключения договора с Москвой на поставку российских истребителей.

"Если вопрос по F-35 не будет решен, то мы предпримем необходимые шаги", - добавил Эрдоган.

25 октября турецкая газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. По информации издания, стороны также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов. 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что консультации по вопросу возможных поставок истребителей Су-35 и Су-57 идут, но заключение контрактов пока не обсуждается.

29 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения о том, что Анкара закупит российские истребители Су-35. По его словам, такая информация "не соответствует действительности".

Дискуссии о возможной покупке Турцией российских истребителей активизировались после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.