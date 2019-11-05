Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей

Это произойдет в случае, если США откажутся поставить F-35, отметил президент Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Presidential Press Service via AP, Pool
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Presidential Press Service via AP, Pool

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России, если Соединенные Штаты откажутся поставить F-35. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

"Когда мы покупали [зенитные ракетные системы] С-400, мы ни у кого не спрашивали [разрешения], если мы примем [соответствующее] решение, то мы их купим", - ответил турецкий лидер на вопрос журналиста о возможности заключения договора с Москвой на поставку российских истребителей.

"Если вопрос по F-35 не будет решен, то мы предпримем необходимые шаги", - добавил Эрдоган.

25 октября турецкая газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. По информации издания, стороны также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов. 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что консультации по вопросу возможных поставок истребителей Су-35 и Су-57 идут, но заключение контрактов пока не обсуждается.

29 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения о том, что Анкара закупит российские истребители Су-35. По его словам, такая информация "не соответствует действительности".

Дискуссии о возможной покупке Турцией российских истребителей активизировались после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Мнение
Америка за год до выборов. Что есть в активе у Трампа?
Андрей Шитов — о том, заинтересована ли Россия в импичменте президента Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС