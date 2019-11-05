Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Финляндии поддерживает диалог стран ЕС с Россией

По словам Саули Ниинистё, это не означает, что "вы соглашаетесь с Кремлем", но при этом позволяет лучше знать позицию российской стороны

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноября. /ТАСС/. Финляндия поддерживает продолжение диалога стран ЕС с Россией в текущих условиях для того, чтобы лучше знать позицию российской стороны. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Диалог дает возможность быть лучше проинформированными о том, что думает другой. Я видел прогресс в этом - все больше стран ЕС открывают диалог с РФ. Это не означает, что вы соглашаетесь с Кремлем, а то, что вы будете знать, что там думают", - подчеркнул Ниинистё.

Науседа, в свою очередь, сказал, что всегда является сторонником диалога, "но у ЕС должны быть принципы". "Мы должны говорить о продлении санкций до реализации минских соглашений. Мы не видим никаких уступок со стороны Москвы", - утверждает он.

Теги
Ниинистё, СаулиФинляндияЛитваРоссияНауседа, Гитанас
Реклама на ТАСС
Мнение
Америка за год до выборов. Что есть в активе у Трампа?
Андрей Шитов — о том, заинтересована ли Россия в импичменте президента Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС