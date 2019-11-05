Президент Финляндии поддерживает диалог стран ЕС с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноября. /ТАСС/. Финляндия поддерживает продолжение диалога стран ЕС с Россией в текущих условиях для того, чтобы лучше знать позицию российской стороны. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Диалог дает возможность быть лучше проинформированными о том, что думает другой. Я видел прогресс в этом - все больше стран ЕС открывают диалог с РФ. Это не означает, что вы соглашаетесь с Кремлем, а то, что вы будете знать, что там думают", - подчеркнул Ниинистё.

Науседа, в свою очередь, сказал, что всегда является сторонником диалога, "но у ЕС должны быть принципы". "Мы должны говорить о продлении санкций до реализации минских соглашений. Мы не видим никаких уступок со стороны Москвы", - утверждает он.