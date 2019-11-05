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Президент Турции может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"

Точной информации о визите на данный момент нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может совершить визит в Россию в связи с открытием газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил во вторник посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

"Турецкий поток" планируется в этом году пустить в эксплуатацию, остались последние работы по этому поводу. Возможно, в связи с открытием "Турецкого потока" в Россию может быть совершен визит на высшем уровне", - сказал посол.

Как уточнил дипломат журналистам после встречи, точной информации о визите на данный момент нет. Он отметил, что визит может быть состояться на уровне президента либо министра. "Такие переговоры ведутся между нашими странами", - сказал Самсар.

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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