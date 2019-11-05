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Военная операция Турции на севере Сирии

Россия и Турция завершили второе патрулирование к востоку от Евфрата в Сирии

В патрулировании участвовали восемь единиц техники

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция завершили второе совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции.

"Турецкие и российские подразделения при участии БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] в соответствии с планами завершили второе наземное патрулирование к востоку от Евфрата. В патрулировании в районе Айн-эль-Араб участвовали восемь единиц техники, по четыре с каждой стороны. Протяженность маршрута турецко-российского патрулирования составила 73 км", - отмечается в коммюнике.

22 октября президенты РФ Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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