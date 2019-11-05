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Испания выдала новые ордера на арест трех экс-членов правительства Пучдемона

Речь идет об Антони Комине, Кларе Понсати и Льюисе Пуче

МАДРИД, 5 ноября. /ТАСС/. Судебные власти Испании выдали европейские и международные ордера на арест трех бывших членов каталонского правительства Антони Комина, Клары Понсати и Льюиса Пуча, которые бежали из страны в разгар регионального кризиса в 2017 году. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении Верховного суда страны.

В момент нахождения на посту главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Комин, бежавший затем в Бельгию, занимался вопросами здравоохранения, Понсати, которая уехала в Шотландию, - образования. Пуч заведовал департаментом по культуре при правительстве региона и бежал в Бельгию.

Как говорится в постановлении Верховного суда, судья "Пабло Льярена выдал европейские ордера на арест и выдачу против бывших советников каталонского [правительства] Антони Комина, Льюиса Пуча и Клары Понсати". Как уточняется в решении суда, ордер в отношении Комина выдан на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате, в отношении Понсати - в подстрекательстве к мятежу, Пуча - в неповиновении и растрате. Адвокаты политиков заявили агентству Europa Press, что готовы явиться в суды стран своего местонахождения.

14 октября Верховный суд Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона по статьям "подстрекательство к мятежу" и "растрата". Решение последовало после вынесения вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В момент проведения референдума правительство Каталонии возглавлял Пучдемон. Сразу после кризиса он бежал из Испании в Бельгию.

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БельгияИспанияВеликобритания
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