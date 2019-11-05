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МИД Белоруссии заявил о намерении развивать отношения с РФ, сохраняя позитивные связи с ЕС

Белоруссия стала буферной зоной между двумя крупными международными игроками, считает глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей

СТОКГОЛЬМ, 5 ноября. /ТАСС/. Белоруссия намерена диверсифицировать свои внешнеполитические связи, развивая отношения с Россией и одновременно выстраивая позитивный диалог с ЕС. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая в Стокгольме на семинаре глав МИД "Новое политическое видение "Восточного партнерства", организованном Еврокомиссией и шведским внешнеполитическим ведомством по случаю 10-летия это программы.

"Мы как ближайший союзник России должны развивать с ней тесные отношения и не обрежем все связи. В то же время мы хотели бы иметь позитивно сбалансированные связи с нашим западным соседом, с ЕС. Это в интересах Беларуси, нам это абсолютно необходимо, так как мы хотим усилить свою независимость", - отметил он.

Макей подчеркнул, что Белоруссии надо развивать отношения "не только с РФ, но и по другим направлениям". "Нам нужно диверсифицировать наши отношения. Судьба нашей страны зависит от этого. Я не знаю, где будет Беларусь через 20 лет, но она точно будет в Европе", - продолжил он.

По его словам, Белоруссия стала буферной зоной между двумя крупными международными игроками. "Мы в очень чувствительной ситуации, мы меж двух огней - РФ и ЕС. Существуют споры между этими геополитическими игроками, контрсанкции, от чего страдаем мы. Сегодня мы как бы являемся буферной зоной и это наносит ущерб Беларуси, а мы хотим быть зоной процветания", - подчеркнул министр. "Мы думаем, что, принимая во внимание геополитический, региональный контекст в стране и вокруг Беларуси, мы не можем обеспечить экономическую, политическую, энергетическую стабильность за счет России, против России или без России", - добавил он.

"Восточное партнерство" - программа ЕС, направленная на развитие сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа была инициирована министрами иностранных дел Швеции и Польши Карлом Бильдтом и Родославом Сикорским в мае 2008 года. ЕС разработал три направления работы со странами - участницами "Восточного партнерства": подготовка к введению безвизового режима, создание зоны свободной торговли с каждой из стран и подключение их к европейской энергетической системе.

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