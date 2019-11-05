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Союз журналистов Украины зафиксировал 60 нападений на сотрудников СМИ с начала года

Самый высокий уровень агрессии в отношении журналистов фиксируется в Киеве, Киевской и Одесской областях

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 60 случаев применения физической силы в отношении журналистов с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга индекса физической безопасности журналистов Украины, опубликованные во вторник пресс-службой союза.

"За 10 месяцев 2019 года были зафиксированы 60 случаев применения силы к журналистам", - говорится в исследовании. При этом 40% пострадавших среди журналистов - женщины. Самый высокий уровень физической агрессии в отношении сотрудников СМИ фиксируется в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Глава союза журналистов Сергей Томиленко призвал власти к надлежащему реагированию на данные факты. "Каждые пять дней происходит инцидент с применением силы к журналистам. Мы и наши международные партнеры привлекаем внимание власти к тому, что это дикие цифры и они требуют надлежащего реагирования", - цитирует его пресс-служба союза. Томиленко также напомнил, что ранее Международная федерация журналистов отнесла Украину к странам, где сотрудники СМИ находятся в опасности.

Союз журналистов опубликовал статические данные в преддверии запланированных на 6 ноября парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов. Глава Национального союза журналистов Украины назвал предстоящие слушания "историческим событием", так как это первое подобное мероприятие за последние десять лет.

Теги
Украина
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