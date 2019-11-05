США расширили санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него пять представителей властей высокого ранга. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов США.
"Минфин выявил представителей властей высокого ранга, действующих от лица" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечается в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.
Среди включенных в санкционный список - адмирал ВМС Венесуэлы, представители Боливарианской национальной гвардии, Национального совета по обороне Венесуэлы и Конституционной ассамблеи, а также представитель разведслужб страны.