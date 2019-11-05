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США расширили санкции против Венесуэлы

Вашингтон внес в санкционный список пять венесуэльцев
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© Ronald Martinez/Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него пять представителей властей высокого ранга. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов США.

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"Минфин выявил представителей властей высокого ранга, действующих от лица" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечается в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Среди включенных в санкционный список - адмирал ВМС Венесуэлы, представители Боливарианской национальной гвардии, Национального совета по обороне Венесуэлы и Конституционной ассамблеи, а также представитель разведслужб страны.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаМнучин, Стивен
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